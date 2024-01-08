Konya merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Konya merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütünün mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya merkezli Ankara, Kahramanmaraş, İstanbul, Kütahya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Firari olan 1 şüphelinin ise yakalanması için yürütülen çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - KONYA