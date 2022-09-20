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Konya haberleri: Konya merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Konya haberleri: Konya merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Konya bölgesinden gelen habere göre Konya merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde, bölge talebe mesulü olarak görev aldığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Konya merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde, bölge talebe mesulü olarak görev aldığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. FETÖ/PDY'nin bölge talebe mesulü olarak görev aldığı tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için Konya merkezli 3 ilde Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette işlemleri devam ederken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Konya 3. Sayfa Haberler

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