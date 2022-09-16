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Konya 3. sayfa haberleri... Konya'da uyuşturucu sevkiyatı yapan 13 kişi gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Konya gelişmesine göre Konya'da uyuşturucu sevkiyatı yapan 13 kişi gözaltına alındıKONYA Konya'da piyasaya uyuşturucu süren ve uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen 13 kişi gözaltına alınırken, operasyonlarda 2.4 kilogram eroin ve 505 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Konya'da uyuşturucu sevkiyatı yapan 13 kişi gözaltına alındı

KONYA Konya'da piyasaya uyuşturucu süren ve uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen 13 kişi gözaltına alınırken, operasyonlarda 2.4 kilogram eroin ve 505 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, gençleri uyuşturucu batağından korumak için faaliyetlerini sürdüren Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getiren ve piyasaya uyuşturucu süren kanalların tespitine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Polis ekiplerince Beyşehir Çevre Yolu üzerindeki yol uygulamasında 3 araç şüphe üzerine durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada, araçlara zulalanmış 2.4 kilogram eroin maddesi ve 8 bin 915 lira suç unsuru maddelerden elde edilmiş para ele geçirildi. Araçlarda bulunan 7 kişi gözaltına alındı.

Narkotik ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde, merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesinde bir evde ve Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesinde bir şahsın üzerinde yapılan aramada 505 gram metamfetamin maddesi ve bir miktar eroin, uyuşturucu hap ve uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi. Adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheliden 9'u "uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek ve kullanmak suçlarından" adliyeye sevk edilirken, 4 şüpheli hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak suçundan" adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yetkin - 3. Sayfa

Konya 3. Sayfa Haberler

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