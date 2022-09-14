Konya haberleri | Konya'da elektrikli scooter sürücüleri denetlendi

- Konya'da elektrikli scooter sürücüleri denetlendi

KONYA - Konya'da polis ekipleri, yaptığı denetimlerde kullanım kuralları konusunda hala eksiklerinin olduğunu tespit edilen elektrikli scooter sürücülerine uyarılarda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri "Güvenli Trafik" ilkesi doğrultusunda denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede elektrikli scooter kullanıcılarının kullanım kuralları konusunda hala eksiklerinin olduğu tespit eden ekipler, gerçekleştirdiği denetimlerde scooter sürücülerini bilgilendirdi. Özellikle büyükşehirlerde popülerliği gitgide artan elektrikli elektrikli scotterların kullanımına dair bilgilere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının birlikte hazırladığı 14 Nisan 2021'de yürürlüğe giren yönetmelikten ulaşmak mümkün. Ancak yapılan denetimlerde birçok kişinin yönetmelikten haberinin bile olmadığı görüldü. Ocak ayından bu yana kurallara aldırış etmeden özellikle gençler tarafından tehlikeli şekilde kullanılan elektrikli scooterların karıştığı 14 kaza meydana geldi. Kazalarda 16 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yönetmelikteki kurallar ise şöyle; "Yollarda kullanılabilecek elektrikli elektrikli scooterlar saatte en çok 25 kilometre hızla gidebilecek, kullanım için yaş sınırı da 15 olacak, araçlar yaya yollarında kullanılamayacak, elektrikli scooterlar bisiklet yolu veya şeridinin olduğu yerlerde taşıt yolundan sürülemeyecek, bu araçla, azami hız sınırı 50 kilometre ve üzeri olan karayollarında da kullanılamayacak, elektrikli scooter sürücülerinin araçlarını bir şeritte yan yana sürerek şeridi işgal etmesi de, başka araçlara tutunup kullanarak sürmeleri de yasaklandı, sürücülerin manevra için işaret verme anları dışında aracı sürekli olarak iki elleriyle kontrol etmesi de zorunlu kılındı, park edilirken özel mülkiyetin ihlal edilmesi, kamu nizamının bozulması, yayaların veya engellilerin hareketlerini engelleyecek şekilde park edilmesi de yasaklandı, elektrikli scooterlara birden fazla kişi binemeyecek, sırtta taşınan eşyalar dışında elektrikli scooterlarda yük taşınamayacak."

Konya polisi bu yönetmelik doğrultusunda vatandaşları bilgilendirerek, elektrikli scootlarda kurallar dahilinde en güvenli şekilde seyahat etmeleri hem kendi hayatlarını hem de başkalarının hayatlarını tehlikeye atmadan ulaşım sağlamaları yönünde kullanıcılara uyarılarda bulundu.

Konya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamalarda, denetimlerin devam edeceği ve kullanıcıların uyarılacağı, kurallara uymayan kullanıcılara önümüzdeki süreçte gerekli cezai işlemin yapılacağı öğrenildi.