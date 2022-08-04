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Konya haberleri | Konya'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Konya haberleri | Konya'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Gelen Konya haberlerine göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Konya İl Göç İdaresine gönderildi.

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Konya İl Göç İdaresine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler düzensiz göç ile mücadeleye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ülkeye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 8 kişiyi tespit eden ekipler, şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıslardan 1'ine tehdit, 3'üne de resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan düzensiz göçmeler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Konya İl Göç İdaresine gönderildi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Afganistan Seydişehir Konya 3. Sayfa Haberler

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