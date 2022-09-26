Konya gündem haberleri... Konya merkezli FETÖ operasyonunda 5 muvazzaf asker gözaltına alındı 3. Sayfa Haberleri Konya haberler... Konya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 muvazzaf asker gözaltına alındı. Konya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 muvazzaf asker gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamda, ankesörlü hattan ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen 5 muvazzaf askere yönelik operasyon başlatıldı. Konya merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. 3. Sayfa Kaynak: AA / Zehra Melek Çat Cumhuriyet Konya 3. Sayfa Güncel Haberler

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