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Konya haber... İstanbul'da kuyumcu soygununa karışan şüphelilerden 2'si Konya'da yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Gelen Konya haberine göre - İstanbul'da kuyumcu soygununa karışan şüphelilerden 2'si Konya'da yakalandı İstanbul Bahçelievler'de kuyumcu soygununa karışan 5 şüphelisinden 2'si Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

- İstanbul'da kuyumcu soygununa karışan şüphelilerden 2'si Konya'da yakalandı

KONYA - İstanbul Bahçelievler'de kuyumcu soygununa karışan 5 şüphelisinden 2'si Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 22 Ağustos Pazartesi günü İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden 817 gram altını çalarak kayıplara karışan 5 şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı. İstanbul Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 şüpheli İstanbul'da yakalandı. 2 şüphelinin Konya'nın Ereğli ilçesine kaçtığı bilgisine ulaşan ekipler, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile koordineli yapılan çalışma sonucu şüphelilerin belirlenen saklandığı eve baskın yapıldı. Olaya karıştığı belirlenen şüphelilerden R.K. ve G.E., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, G.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yetkin - 3. Sayfa

İstanbul Ereğli Konya 3. Sayfa Haberler

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