Konya haberleri: Konya'da şeker fabrikasındaki yangın söndürüldü
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Konya yerel 3. sayfa haberine göre Konya'da şeker fabrikasındaki yangın söndürüldü Konya'da bir şeker fabrikasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Konya'da şeker fabrikasındaki yangın söndürüldü
KONYA - Konya'da bir şeker fabrikasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Meram ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şeker fabrikasının soğutma bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enver Furkan Çelebioğlu - 3. Sayfa