Konya haber: Konya'da kaçakçılara operasyon: 4 gözaltı

Konya'da kaçakçılara operasyon: 4 gözaltı

KONYA Konya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarında, çok sayıda gümrük kaçağı dokunmatik cep telefonu, sigara ve tütün mamulleri ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. KOM ekiplerince, kaçak tütün ve sigara üretimi ve satışına yönelik faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 işyeri ve 1 evde arama yapıldı. Yapılan aramada 25 bin adet bandrolsüz makaron, 2 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara, 367 paket doldurulmuş sigara, 11 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü, 3 bin 500 adet boş sigara kutusu ve 60 adet sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadele operasyonları çerçevesinde ise KOM Şube ekiplerince 1 iş yeri ve araçta yapılan aramada 12 adet gümrük kaçağı dokunmatik cep telefonu ele geçirildi. 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan gözaltına alınan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.