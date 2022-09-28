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Konya haber: Konya'da 3 bin 485 paket kaçak sigara ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Konya haber: Konya'da 3 bin 485 paket kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen Konya gelişmesine göre Konya'da polisin 3 adrese düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı 3 bin 485 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Konya'da polisin 3 adrese düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı 3 bin 485 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede merkez Karatay ilçesinde yürütülen araştırmalar neticesinde 2 iş yerine ve 1 ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan aramada gümrük kaçağı 3 bin 485 paket sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten adli işlem başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Konya 3. Sayfa Haberler

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