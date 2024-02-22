Konya Ereğli'de Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen tıra otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.45 sıralarında Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli İlçesi Organize Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut T. idaresindeki 31 P 5060 plakalı tıra kırmızı ışıkta beklediği sırada Emrah K. idaresindeki 42 ATV 329 plakalı otomobil arkadan çaptı. Kazada dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesine üzerine olay yerine ambulansla jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan müdahale sonrasında Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA