Üye Girişi
Haberler

Konya Ereğli'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 00.15 sıralarında İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S. idaresindeki 38 AHP 362 plakalı otomobil, cadde üzerinde duraklayan R.K. yönetimindeki 42 BBS 71 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ereğli Konya Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

Gaziantep'te Suriyeli gerginliği! Kalabalık gruplar iş yerleri ve araçlara saldırdı

Gaziantep'te Suriyeli gerginliği! Kalabalık gruplar iş yerleri ve araçlara saldırdı

 Sultanbeyli'de Suriyeli gerginliği! Polis kalabalığı 'Milliyetçiliğin ağası da, paşası da benim' sözleriyle durdurdu

Sultanbeyli'de Suriyeli gerginliği! Polis kalabalığı "Milliyetçiliğin ağası da, paşası da benim" sözleriyle durdurdu

 Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

 Sağlık Bakanlığı görevine getirilen Kemal Memişoğlu kimdir?

Sağlık Bakanlığı görevine getirilen Kemal Memişoğlu kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title