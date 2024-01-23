Konya Ereğli'de Otomobil Kazası: 9 Yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobillerin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Ereğli ilçesi Barbaros Mahallesi Kapalı Pazar Yeri civarı 92665 ve 92655 Sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 42 AOT 735 plakalı otomobil ile T.Ş. yönetimindeki 42 E 4455 plakalı Totoya marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 42 E 4455 plakalı otomobil de park halinde bulunan 42 AEV 117 plakalı araca çarptı. Üç aracın karıştığı kazada 42 AOT 735 plakalı araç sürücüsü M.Ç. ile araçlarda yolcu olarak bulunan M. Ç., C.A.Ç., Z.Ç., S.G., Y.Ç., Ç.G., M.C.G. ve V.C.G. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA