Konya Ereğli'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.B. idaresindeki 42 AAU 330 plakalı otomobil ile D.Y.'nin kullandığı 42 AUZ 708 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü D.Y. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA