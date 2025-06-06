Konya'dan 'Otomobilin çarptığı motokurye hayatını kaybetti' başlığıyla sat 18.1'de geçilen haberde yer alan motokryeye ait vesikalık fotoğraf...
Konya'dan 'Otomobilin çarptığı motokurye hayatını kaybetti' başlığıyla sat 18.1'de geçilen haberde yer alan motokryeye ait vesikalık fotoğraf kaynağından iptal edilmiştir.
Konya'dan 'Otomobilin çarptığı motokurye hayatını kaybetti' başlığıyla sat 18.1'de geçilen haberde yer alan motokryeye ait vesikalık fotoğraf kaynağından iptal edilmiştir...Düzeltir abonelerimizden özür dileriz - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa