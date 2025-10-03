Haberler

Konya'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 3 aracın karışması sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Olay yerinde maddi hasar oluştu ve soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.25 sıralarında Emirgazi Işıklar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli ilçesi istikametinden Karapınar yönüne seyir halinde olan H.Ö. idaresindeki 42 AIZ 271 plakalı çekici, önünde seyreden A.D. yönetimindeki 70 FN 094 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle A.D.'nin kullandığı kamyonet de, önünde seyreden Ö.T. yönetimindeki 16 MAT 72 plakalı çekiciye bağlı yarı römorka çarptı. Zincirleme kazada 70 FN 094 plakalı kamyonette bulunan sürücü ve yolcu olmak üzere 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, tahkikat başlatıldı. - KONYA

