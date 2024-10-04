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Konya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Konya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Adana Kara yolu Ereğli ilçesi Adliye Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Konya istikametine seyir halinde olan A.D. idaresindeki 45 SB 730 Hyundai marka otomobil kırmızı ışıkta beklemekte olan B.T. idaresindeki 34 SC 2029 plakalı Dacia marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 plakalı araç önünde ışıkta bekleyen A.Ç. idaresindeki 42 ATN 062 plakalı otomobile araca çarptı. Kazada 34 plakalı araç sürücüsü B.T. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Görgü tanıkları kazaya sebebiyet veren 45 plakalı aracın sürücüsü A.D.'nin olay yerinden kaçtığını belirtirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Güvenlik 3-sayfa Ereğli trafik konya Yaşam Olay Kaza

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