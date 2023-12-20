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Konya'da Zehir Tacirlerine Operasyon: 6 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

20 Aralık 2023 11:39 Güncelleme: 11:41 Abone Ol

Konya'da gerçekleştirilen operasyonlarda, durdurulan kamyonetin kasasında bulunan hava kompresörünün içerisinde 6 kilo 102 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca, başka bir operasyonda ise bir otomobilde skunk ve sentetik kannabinoid maddesi bulundu.