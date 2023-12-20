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Konya'da Zehir Tacirlerine Operasyon: 6 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

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Konya'da gerçekleştirilen operasyonlarda, durdurulan kamyonetin kasasında bulunan hava kompresörünün içerisinde 6 kilo 102 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca, başka bir operasyonda ise bir otomobilde skunk ve sentetik kannabinoid maddesi bulundu.

Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik iki ayrı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Meram ilçesindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Aramalarda, kamyonetin kasanında bulunan hava kompresörünün içerisine gizlenmiş 6 kilo 102 gram metamfetamin ele geçirildi.

Merkez Selçuklu ilçesinde ise durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 203 gram skunk ve 204 gram sentetik kannabinoid bulundu.

Operasyonlarda yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Konya Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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