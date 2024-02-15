Konya'da Yoğun Sis Maddi Hasarlı Kazalara Yol Açtı

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan yoğun sis maddi hasarlı kazaları da beraberinde getirdi.

Kulu ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz yönde etkiledi. Ankara- Konya yol güzergahında bulunan Katır Tepesi mevkiinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşarken, maddi hasarlı kazalarda meydana geldi.

Konya'dan Kulu istikametine seyir halinde olan G.G. idaresindeki 42 PL 940 plakalı sulama borusu taşıyan tır, aynı istikametteki B.Y. idaresindeki 42 GE 657 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı. Kazada her iki araçta maddi hasar meydana geldi. Trafik ekiplerinin müdahale ettiği kazanın ardından araçlar bulundukları yerden kaldırıldı. Bölgede görev alan trafik polisleri, sürücüleri sisli havada dikkatli olmaları konusunda uyardı. - KONYA