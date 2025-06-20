Konya'da YKS İçin Trafik Denetimleri Sıklaştırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da bu hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle trafik denetimleri artırıldı. 42 ekip ve 5 bin 73 kamera ile kent merkezinde denetim yapılacak.

Konya'da trafik ekipleri hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) nedeniyle oluşabilecek yoğunluk için kent merkezinde denetimlerini sürdürüyor.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü hafta sonu gerçekleşecek YKS nedeniyle kent merkezinde oluşacak yoğunluğa karşı denetimlerini sıklaştırdı. YKS sınavı boyunca kent merkezinde 42 ekip, 36 motorize ekip, 5 çekici ve 5 bin 73 kamera ile sağlıklı trafik için görev alacaklarını belirten trafik ekipleri, hatalı park ve yasak park konusunda kurallara uyulması gerektiği konusunda uyarıyor.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Ercan, yarın ve pazar günü sınava girecek bütün gençlere Konya İl Emniyet Müdürlüğü adına başarılar dileyerek, "Biz de bu kapsamda bütün trafik tedbirlerimizi planladık. Bu yıl Emniyet Müdürümüzün talimatıyla Yunus unsurlarımızı ve Şahin unsurlarımız ile birlikte göreve çıkartacağız. 36 tane motorize unsurumuz görev başında olacak. Bunların yanı sıra 42 tane ekibimiz, 5 tane çekicimiz görevde olacak. Yine trafik anlık izleme ve takip merkezimizde 5 bin 73 kamera ile şehrin bütün noktalarını takip edeceğiz. Bizim Konyalı hemşehrilerimizden en önemli isteğimiz, yasak park ve hatalı park ile ilgili olacak. Sizin bıraktığınız bir araç başka bir genç kardeşimizin sınava yetişmesine engel olabilir. Buna özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. 'Bir kural bir ömür' diyoruz ve bütün Konyalı hemşehrilerimizin trafik kurallarına mutlaka uymalarını istiyoruz" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray milli yıldıza da formayı giydirecek

Transferde büyük sürpriz! Milli yıldıza da formayı giydirecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Mustafa Sarıgül Dursun Özbek'e seslendi: Bizimle dostluk maçı yapın

Dursun Özbek Mustafa Sarıgül'ün o teklifini kabul etti
Savaş devam ederken İsrail'in 'Öldürdük' dediği isim mesaj yayınladı

Öldü denilen kritik isimden İsrail'i şoke eden mesaj
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Telegram'ın kurucusu 17 milyar sterlinlik servetini 106 çocuğuna bırakıyor

Telegram'ın kurucusu 17 milyar sterlinlik servetini 106 çocuğuna bırakıyor
Yeni Arda Güler! 9 yaşındaki Yiğit Ali, büyüleyici yeteneğiyle Fenerbahçe altyapısına davet edildi

9 yaşındaki minik yetenek 300 kişi arasından Fenerbahçe'ye seçildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.