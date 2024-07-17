Konya'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Cami Minaresinin Alemi Koptu

Konya'nın Kulu ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu cami minaresinin alemi koptu.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesi Kömüşini Mahallesi'nde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında mahalle camisinin minaresine yıldırım düştü. Yıldırımın etkisiyle minarenin alemi ve paratoneri hasar gördü. Caminin minaresinden kopan parçalar ise etrafa saçıldı. Yıldırımın caminin bütün kablolarını da yaktığını belirten mahalle muhtarı Hasan Tekin, camide hasar oluştuğunu söyledi. - KONYA