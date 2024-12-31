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Konya'da Yılbaşı İçin Güvenlik Tedbirleri Alındı

Konya'da Yılbaşı İçin Güvenlik Tedbirleri Alındı
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Konya Valisi İbrahim Akın, yılbaşı gecesi ve tatilinde güvenliğin sağlanması için 4 bin 409 kolluk personeliyle kapsamlı tedbirlerin alındığını açıkladı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, önemli merkezlerde devriye sayısını artırarak olumsuzlukları önlemeyi hedefliyor.

Konya'da yılbaşı gecesi ve tatilinde vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için gerekli tedbirler alındı.

Konya Valisi İbrahim Akın, Valilikte düzenlenen bilgilendirme toplantısında yılbaşı gecesi ve tatilinde güncel güvenlik ve asayiş olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Akın, "Konya'mızın güvenliğini sağlamak adına ilimiz genelinde İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız koordinasyonunda tüm tedbirler alınmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüz 802 ekip ve 2 bin 782 personel, İl Jandarma Komutanlığımız 430 ekip ve bin 627 personel olmak üzere; Bu çerçevede toplam bin 232 ekip ve 4 bin 409 kolluk personeli yılbaşı boyunca görev alacaklardır. Meydanlar, eğlence mekanları, alışveriş merkezleri, umuma açık yerler, pazar yerleri, parklar ve ana caddelerde özellikle hırsızlık, kapkaç ve benzeri asayiş olaylarına karşı yaya ve motorize devriye sayıları artırılmıştır. Bununla birlikte pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi bulunmayan yabancıların seyahatlerine ilişkin kontroller artırılmıştır. Göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır. Yine kamu düzenini bozmaya yönelik sosyal medya paylaşımları dikkatle takip edilmekte olup, suç unsuru içeren paylaşımlar yapan hesaplar hakkında gerekli incelemeler başlatılacaktır. İl Sağlık Müdürlüğümüzce yılbaşı gecesi ve sonrası bir yoğunluğun oluşabileceği göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınmış olup; 103 adet Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda, 309 personel ve 103 ambulans ile vatandaşlarımızın sağlıkla yeni yıla adım atabilmesi için gerekli tüm hazırlıklar yapılmıştır. Bu çerçevede vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden gelecek çağrılar hızlı bir şekilde ilgili sağlık birimlerine yönlendirilecek ve ivedi şekilde olaylara müdahale edilmesi sağlanacaktır" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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