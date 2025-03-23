Konya'da Yıkım Aşamasındaki Bina Çöktü

Konya'da yıkım aşamasındaki 6 katlı bina çöktü. Binanın yıkıldığı anda yaşanan panik ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Telgrafçı Hamdi Bey Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı boş binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıkılma tehlikesi yüzünden daha öncesinde boşaltılan 6 katlı bina, yıkım aşaması sırasında çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çökme esnasında içeride kimsenin olmadığı öğrenilirken polis ekipleri tarafından cadde trafiğe kapatıldı.

Olay anında yaşanan panik ise binanın yanında bulunan bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; binanın çökmesinin ardından toz bulutu, dışarıda bulunan vatandaşın dükkana girmesi ve dükkan içerisindeki panik anları yer alıyor. - KONYA