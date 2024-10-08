Konya'da Yem Yüklü Kamyon Şarampole Devrildi: Sürücü Ağır Yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde yem yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Konya-Adana kara yolu üzeri Hortu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 42 Y 4500 plakalı hayvan yemi yüklü Mercedes marka kamyon kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada kamyon sürücüsü A.D. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kamyon sürücüsü, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA