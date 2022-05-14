Konya'da yedikleri ottan zehirlenen 2 çocuk hastanelik oldu - Haberler

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Konya'da yedikleri ottan zehirlenen 2 çocuk hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konya'da yedikleri ottan zehirlenen 2 çocuk hastanelik oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde dere kenarından topladıkları otlardan yiyen 2 kız çocuğu zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde dere kenarından topladıkları otlardan yiyen 2 kız çocuğu zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu'ya bağlı Altılar Mahallesi'nde N.N.H. (11) ile E.S. (8) isimli kız çocukları dere kenarından topladıkları otlardan yedi. Rahatsızlanan çocuklarına ailelerine topladıkları ottan yediklerini söylemeleri üzerine ambulansa haber verildi. Çocuklar kaldırıldıkları Kulu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Konya, 3. Sayfa, Haberler

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