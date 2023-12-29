Konya'da Yaşlı Adama Boş Senet İmzalatan 6 Kişi Yakalandı

Konya'da bakıcısı tarafından yaşlı bir adama 2 buçuk milyon lira değerindeki boş senedi imzalatarak icraya veren 6 kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bir firmanın hissedarı olan 90 yaşındaki yaşlı bir adama, bakıcısı tarafından boş senetlere imza attırıldı. Yaşlı adamın 2021 yılında vefat etmesinin ardından, herhangi bir borç, alacak veya ticari ilişkiye dayanmayan toplamda 2 buçuk milyon lira değerindeki senetlerin icraya verilmesi üzerine Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler şahısların yakalanması için eş zamanlı olarak yapılan operasyonda Edirne de 1, Konya da 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda toplam değeri 996 bin liralık 7 adet senet ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Yakalanan 6 şüpheliden 1'i KOM Şube Müdürlüğünden 2'si ise çıkarıldığı sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA