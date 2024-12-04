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Konya'da Yasaklı İlaçları Piyasaya Süren Kişi Yakalandı

Konya'da Yasaklı İlaçları Piyasaya Süren Kişi Yakalandı
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Konya'da polis, yasaklı kanatlı hayvan ilaçlarını internet üzerinden satan 43 yaşındaki E.U.'yu yakaladı. Depoda yapılan baskında piyasa değeri 5 milyon lira olan 825 bin ilaç ele geçirildi.

Konya'da ülkeye girişi yasak olan kanatlı hayvan ilaçlarını alışveriş siteleri üzerinden piyasaya süren kişi, polis ekiplerince yakalandı. Şahsın, kiraladığı depoya yapılan baskında ele geçirilen piyasa değeri 5 milyon lira olan ilaçları kendisinin yaptığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesinde bulunan 4 katlı depo kiralayan 43 yaşındaki E.U.'nun ülkeye girişi yasak olan kanatlı hayvan ilaçlarını alışveriş siteleri üzerinden piyasaya sürdüğünü belirledi. Yapılan çalışmaların ardından ekipler, E.U.'nun kiraladığı depoya operasyon düzenlendi. Depoda yapılan aramalarda, piyasa değeri 5 milyon lira olan 825 bin adet ilaç ele geçirildi. E.U.'nun ilaçları kendisinin yaptığını ileri sürdüğü öğrenildi. Piyasaya sahte ilaç sürmeye çalışan E.U. hakkında adli işlem başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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