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Konya'da Yasa Dışı Silah Üretimine Baskın: 3 Şüpheli Tutuklandı

Konya'da Yasa Dışı Silah Üretimine Baskın: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda yasa dışı silah ve silah malzemesi ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekiplerince 2 şahsın aracında ve bir kişinin iş yerinde yapılan aramada çok sayıda yasa dışı üretim silah ve silah malzemeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç-suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde Beyşehir ilçesinde alınan duyum üzerine 2 kişinin aracında ve bir şahsın da iş yerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 5 adet yivsiz ruhsatsız ve seri numarasız av tüfeği, 5 adet marka ve modeli bulunmayan ruhsatsız tabanca, 510 adet tabanca alt gövde ve tetik tertibatı, 514 adet tabanca şarjörü, 501 adet tabanca üst kapak, 495 adet icra mili, 490 adet tabanca icra yayı, 905 adet muhtelif tabanca parçası, 741 adet tabanca pimi, 500 adet tabanca üst kapak sökme pimi ele geçirildi. Aramalarda ele geçirilen malzemelere ekiplerce el konulurken, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlamasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli alınan ifadeleri sonrasında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Seydişehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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