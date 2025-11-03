Haberler

Konya'da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: Yüzlerce Silah Ele Geçirildi

Güncelleme:
Konya Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, yurt dışına gönderilmek üzere paketlenmiş yüzlerce silah ve parçası ele geçirildi. İki ayrı operasyonda toplamda 505 av tüfeği, ruhsatsız tabancalar ve farklı silah parçaları bulundu.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı silah ticaretine yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda yüzlerce silah ve silah parçası ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü ve Beyşehir KOM Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta yapılan aramada, yurt dışına gönderilmek üzere paketlendiği değerlendirilen 505 adet yarı otomatik av tüfeği, 1 adet pompalı av tüfeği, 505 adet alev gizleyen, 505 adet gez, 620 adet kurma kolu, 290 adet dipçik bağlantı vidası ve 505 adet dipçik ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen bir diğer çalışmada Konya merkezde bir araçta yapılan aramada 40 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
