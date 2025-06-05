Konya'da Yasa Dışı Silah Parçası Üretimi Operasyonu: 8 Bin 26 Parça Ele Geçirildi

Konya'da Yasa Dışı Silah Parçası Üretimi Operasyonu: 8 Bin 26 Parça Ele Geçirildi
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Konya'da polis ekipleri, yasa dışı silah parçası üretimi yapan bir fabrikaya düzenledikleri operasyonda 8 bin 26 adet silah parçası ele geçirirken, 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Konya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda AK-47 kalaşnikof, G3, bixi, MG3, FN, doçka ve bomba atar gibi çeşitli silahlara ait toplam 8 bin 26 adet silah parçası ele geçirilirken, 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Karatay ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada yasa dışı silah parçası üretimi yapıldığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü ile Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla fabrikaya operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, AK-47 kalaşnikof, G3, bixi, MG3, FN, doçka ve bomba atar gibi çeşitli silahlara ait toplam 8 bin 26 adet silah parçası ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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