Konya'da Yapılan Polis Denetimlerinde Suç Unsurları Ele Geçirildi

Konya'da Meram, Karatay ve Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı polis ekiplerince son bir ayda gerçekleştirilen denetimlerde yüz binlerce şahıs sorgulanırken, çok sayıda suç unsuru eşya ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde toplam 251 bin 207 şahıs sorgulandı. Yapılan kontrollerde 228 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilirken, 403 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligatlar yapıldı. Trafik ekiplerince 52 bin 712 araç kontrol edildi, 12 araç trafikten men edilerek otoparka çekildi. Ayrıca 15 bin 269 kez okul ve park çevresi kontrol edildi.

Yapılan uygulamalarda 41 ruhsatsız tabanca, 79 kurusıkı tabanca, 70 ruhsatsız av tüfeği, 642 fişek ve 919 kesici ve delici aletin yanı sıra 6 bin 985 adet uyuşturucu hap, bin 373,38 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 348,28 gram esrar, 176,07 gram metamfetamin, 32,02 gram eroin, 27,83 gram ABD-Butinica, 1,2 gram kokain ve 64,6 gram skunk maddeleri ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzur ve güvenliği için yürütülen denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Okul çevreleri ile vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda denetimlerin artırıldığı ve suça hiçbir şekilde tolerans gösterilmeyeceği ifade edildi. - KONYA