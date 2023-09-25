Konya'da yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Konya'da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı ve 7'si tutuklandı. Operasyonda 600 gram eroin, 20 bin adet uyuşturucu hap ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Konya'da narkotik polisi tarafından belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde kent genelinde bir çok adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri belirlenen adreslere operasyon yaptı. Düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 600 gram eroin maddesi, 20 bin adet uyuşturucu hap, 230 gram esrar maddesi, 135 gram sentetik kannabinoid maddesi, 20 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KONYA