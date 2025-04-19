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Konya'da Yangın: Depoda Çıkan Alevler Uzun Süre Mücadele Sonrası Söndürüldü

Konya'da Yangın: Depoda Çıkan Alevler Uzun Süre Mücadele Sonrası Söndürüldü
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Konya'nın Karatay ilçesindeki Kömürcüler Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

Konya'da Kömürcüler Sitesi'nde bir iş yerinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Aslanlı Kışla Caddesi'nde bulunan Kömürcüler Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, kömür ve inşaat malzemeleri satan iş yerinin depo kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın iş yerinde bulunan kömürlere de sıçrayarak büyüdü. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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