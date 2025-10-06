Haberler

Konya'da 'Yan Bakma' Kavgasında 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Konya'da bir tartışma sonrası çıkan kavgada tabancadan çıkan merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da 'yan bakma' iddiasıyla çıkan kavgada ateşlenen tabancadan çıkan merminin isabet etmesiyle hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlanırken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Baba Sultan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan ticari taksiyle geçen 3 kişi, kendilerine yan baktığı iddiasıyla sokakta bulunan 19 yaşındaki Nedim K. ve 18 yaşındaki Ali T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taksiden inen ve sokakta dolaşan 3 kişiden 2'si yanlarında bulunan tabancayla Nedim K. ile Ali T.'ye ateş etti. Olayda, Nedim K. ve Ali T. ile bu sırada olay yerinde bulunan ve mermi isabet eden 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın ağır yaralanırken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın'ın cenazesi sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından merkez Karatay ilçesinde bulunan Araplar Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan, olay yerinden kaçan 3 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliğince yapılan çalışma sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
