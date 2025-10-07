Konya'da Yan Bakma İddiasıyla Çıkan Kavga: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Konya'da 'yan bakma' iddiasıyla çıkan, silahların ateşlendiği ve 5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği olayda adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 20.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Baba Sultan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan taksiyle geçen 3 kişi, kendilerine yan baktığı iddiasıyla sokakta bulunan 19 yaşındaki Nedim K. ve 18 yaşındaki Ali T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taksiden inen ve sokakta dolaşan 3 kişiden 2'si yanlarında bulunan tabancayla Nedim K. ile Ali T.'ye ateş etti. Olayda, Nedim K. ve Ali T. ile bu sırada olay yerinde bulunan ve mermi isabet eden 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın yaralandı. Durumu ağır olan küçük çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan şüpheliler Ferhat U. (22), Doğukan İ. (21) ve Ahmet A. (26) Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliğince yapılan çalışma sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ferhat U. (22) ve Doğukan İ. (21) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ahmet A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KONYA