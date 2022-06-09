Konya'da yağış etkili oldu, çalışmalar devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da yağış etkili oldu, çalışmalar devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Konya'da yağış etkili oldu, çalışmalar devam ediyor Konya Valiliği koordinasyonunda ilgili kurumlarca meydana gelen hasarların tespiti ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışma yürütülüyor Konya şehir merkezi ve ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu.

Konya'da yağış etkili oldu, çalışmalar devam ediyor

Konya Valiliği koordinasyonunda ilgili kurumlarca meydana gelen hasarların tespiti ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışma yürütülüyor

KONYA - Konya şehir merkezi ve ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışlarla beraber meydana gelen hasarların tespiti ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalar devam ediyor.

Konya'da akşam saatlerinde etkisini arttıran ve zaman zaman sağanak olarak devam eden yağışlar kent merkezi ve bazı ilçelerde taşkınlara neden oldu. Konya Valiliği koordinasyonunda AFAD sekretaryasında, hava koşullarının neden olabileceği olumsuzluklara karşı çalışma grupları 7/24 çalışma esasına göre faaliyete başladı. Bu çerçevede; Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi çağrı merkezine saat 15.18'den gece yarısına kadar düşen 47 vaka değerlendirilerek, bu çağrıların tamamı sonuçlandırıldı. Çalışmalar hakkında yapılan açıklamada, "İlgili kurumlarca yoğun yağıştan dolayı hasar görmüş yolların onarımı yapılmakta ve su birikintileri tahliye edilmektedir. Zorlu meteorolojik şartlarda tüm ekiplerimizle tüm imkanlar seferber edilerek çalışmalar yürütülmektedir. Yoğun yağışlar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarımızın güvenli bölgelere tahliyesi için AFAD, Jandarma ve İtfaiye ekiplerince ivedilikle müdahale çalışmaları başlatılmıştır. Yoğun yağışların neden olduğu tarım alanları, meralar v.b. alanlardaki tarımsal zararları ve hayvan kayıplarını tespit etmek ve müdahale etmek üzere ekipler ivedilikle saha çalışmalarına başlamıştır. 11 ilçemizde, yaklaşık 33 mahallede tarım alanları (buğday, ayçiçeği, mısır gibi hububat alanları) zarar görmüştür. 100 adet arılı kovan, 10 adet büyükbaş ve 44 adet küçükbaş hayvan telef olmuştur. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Yoğun yağış ve sonrasında meydana gelen olumsuzluklara karşı sorumlu olduğu yollarda trafik akışkanlığını sağlamak ve trafiği gerektiği şekilde yönetmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca çalışmalar yürütülmekte ve trafiğe kapalı yolumuz bulunmamaktadır. Aşırı yağışlardan dolayı hasar gören Selçuklu Dokuz Mahallesi, Meram Kayadibi, Botsa, Yeşildere Mahallerinde ve diğer ilçelerimizde yapısal hasarları ve konutlardaki eşya zararlarını tespit etmek için ekiplerimiz çalışmalara başlamıştır" denildi.

Sağanak yağış trafik akışını da etkiledi. Selçuklu ilçesi Dokuz Mahallesinde Konya - Afyonkarahisar Karayolunun 25. kilometresinde etkili olan yağış nedeniyle Konya istikametine sel nedeniyle yolda toprak birikintisi oluştu. Bir süre trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, yolun temizlenmesiyle trafik akışı normale döndü. Tüm ilçelerde yağışlardan kaynaklanan hasarların tespiti için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yetkin - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title