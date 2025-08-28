Konya'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Çok Sayıda Ele Geçirildi

Konya'da son 3 günde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda iki şüpheli şahsın arazisinde yapılan aramada 137 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir kişi tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, diğer şüphelinin yakalama işlemleri devam ediyor.

Ekiplerce Çumra ilçesinde iki şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramada da 22 kök skunk bitkisi, 23 adet uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 adet 7.65 mm tabanca, 65 adet tabanca fişeği ve 6 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirdi. Şüpheli şahıslar ifade işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

Hüyük'te motosikletli şüpheliler yakalandı

Hüyük ilçesinde yol kontrolünden kaçan iki motosikletli şahıs, yaklaşık 2 kilometre sonra yakalandı. Yapılan aramada 69,25 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - KONYA