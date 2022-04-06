Konya'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Konya'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konya'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu satıcılığı yapan ve bu kişilerden uyuşturucu temin eden 10 kişi gözaltına alındı.

AKŞEHİR, KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu satıcılığı yapan ve bu kişilerden uyuşturucu temin eden 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, ilçe genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek amacıyla yaptığı çalışmalar sürüyor. Yeni Mahallede ikamet eden Ç.G. ve S.G. isimli şahısların uyuşturucu madde sattıkları yönünde bilgiler elde eden polis ekipleri, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerden uyuşturucu madde satın alan M.T., A.Y., N.A., F.Ş., Ö.Z., H.K., S.E. ve K.A. yakalandı. Şüphelilerin üzerinden 8 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Yeterli delile ulaşılması üzerine Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile uyuşturucu satıcılığı yapan şüphelilerin evlerinde arama yapılarak Ç.G. ve S.G isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu hapları satın alan şahıslar haklarında yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Uyuşturucu sattığı iddia edilen 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Konya'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı

Konya'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Akşehir, Konya, 3. Sayfa, Haberler

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