Konya'da uyuşturucu tacirlerine darbe - Haberler

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Konya'da uyuşturucu tacirlerine darbe

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konya'da uyuşturucu tacirlerine darbe

Konya'nın Ereğli ilçesinde Narkotik ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, hakkında işlem yapılan 11 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde Narkotik ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, hakkında işlem yapılan 11 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcıları, kullanıcıları, uyuşturucu nakleden ve ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde 11 kişiden 69,46 gram esrar, 34,82 gram metamfetamin, 2,80 gram eroin ve 312 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şahıslar hakkında işlem yapılırken, 1 kişi tutuklandı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Narkotik, Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Haberler

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