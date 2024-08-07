Üye Girişi
Haberler

Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda Ele Geçirilen Maddeler

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında kenevir, kubar esrar ve sentetik ecza ele geçirildi.

Konya'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında kenevir, kubar esrar ve sentetik ecza ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Çumra ilçesinde A.K. isimli şahsın kendisine ait mısır tarlasında bilgisi dışında kenevir bitkisi ekildiğini beyan ederek İlçe Jandarma Komutanlığı'na şikayette bulunması üzerine harekete geçen ekipler, tarlada yaptığı kontrolde 20 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Selçuklu ilçesinde Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucunda; E.Ş. ve S.K. isimli şahısların Konya'dan Tepekent Mahallesine seyir halindeki aracı durdurularak arama yapıldı. Aramada, 280 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli E.Ş. ve S.K. adli işlemlerinin yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

Yine Selçuklu ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; A.K. ve M.K. isimli şahısların ev, bahçe ve mısır ekili tarlasında arama yapıldı. Aramalarda 1 gram afyon sakızı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet av tüfeği fişeği, 30 kök kenevir bitkisi, bin 630 gram kubar esrar ele geçirildi. A.K. hakkında adli tahkikata başlandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kenevir konya 3.Sayfa Güncel Haberler

Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

 İmamın eşini başka bir imam kaçırdı! Aile meclisinin 'Öldürün' kararına kanaat önderleri engel oldu

İmamın eşini başka bir imam kaçırdı! Aile meclisinin "Öldürün" kararına kanaat önderleri engel oldu

 Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
60 yaşındaki şahıs, köpeğe tecavüz ederken yakalandı! O esnada sorulan soru olayı gölgede bıraktı

60 yaşındaki şahıs, köpeğe tecavüz ederken yakalandı! O esnada sorulan soru olayı gölgede bıraktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title