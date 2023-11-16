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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. İl ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 3 paket satışa hazır 88 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.