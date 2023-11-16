Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. İl ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 3 paket satışa hazır 88 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ile Seydişehir ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya yolunda şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yaptı.
Yapılan aramada, 3 paket satışa hazır 88 gram eroin ele geçirildi.
Araçta bulunan Fatih S. ve Ramazan K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.