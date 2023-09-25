Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya'nın Kulu ilçesinde polis tarafından durdurulan bir kişinin üzerinde yapılan aramada 6 adet alüminyum folyoya sarılmış halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde yapılan aramada, 6 adet alüminyum folyoya sarılmış halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ise emniyete götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinde devriye görevi icra eden polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri B.G. isimli şahsı durdurdu. Şahsın yapılan üst aramasında 6 adet alüminyum folyoya sarılmış halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıs 'uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmak" suçundan gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - KONYA