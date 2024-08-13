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Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: Kenevir ve Silah Ele Geçirildi

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Konya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda kenevir, skunk, silah çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Konya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda kenevir, skunk, silah çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; merkez Karatay ve Çumra ilçelerinde suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor. Bu çerçevede Karatay İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucunda alınan duyum üzerine şüpheli S.P.'nin ikametinde ve bahçesinde arama yapıldı. Yapılan aramada yapılan 3 kök kenevir bitkisi, 3 kök skunk bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili S.P. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bir diğer operasyonda ise; ekipler tarafından yapılan istihbari çalışma sonucunda; Ç.D. isimli şahsın ikametinde ve tarlasında yapılan arama sonucunda; 31 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 57 adet 7.65 mm. tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili Ç.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

53 kök kenevir bitkisi ele geçirilirdi

Çumra ilçesinde düzenlenen operasyonda ise Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucunda alınan duyum üzerine şüpheli M.B. isimli şahsın meskenlerde kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı. M.B.'nin araç, çardak, ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda; 53 kök kenevir bitkisi, 475 gram kubar esrar, 1 adet gırgır (kubar esrar öğütme aparatı), 5 gram toz esrar, 1.8 kilogram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili M.B. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 3-sayfa Kenevir konya Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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