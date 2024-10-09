Üye Girişi
Haberler

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya İl Jandarma Komutanlığı, Selçuklu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla, bir evde kurulan serada uyuşturucu yetiştirildiğini tespit etti. Olayla ilgili gözaltına alınan M.A.O. isimli şahıs tutuklandı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir evin içerisinde kurulan serada uyuşturucu yetiştirildiği belirlenirken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suçlulara yönelik çalışmalara aralıksız devam ediyor. Suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde, Selçuklu ilçesinde jandarma ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucunda, kenevir bitkisi yetiştirdiği ve elde ettiği esrar maddesini sattığı tespit edilen M.A.O. isimli şahsın ikametine baskın yapıldı. Şahsın evinde yapılan arama sonucunda, evin çatı katında kenevir yetiştirmek için iklimlendirme yapılarak sera ortamı oluşturulduğu ve ekim yapıldığı tespit edildi. Ekim yapılan bölümde, bin 30 gram esrar maddesi, 55 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, evde yakalanan M.A.O. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Uyuşturucu Güvenlik Politika Selçuklu Jandarma 3-sayfa konya Hukuk Suç

Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı

Raporlar ortaya çıktı! İşte köfteye domuz eti karıştıran ünlü marka

 İsrailli askerlerden Netanyahu'ya rest

İsrail askerleri Netanyahu'ya başkaldırdı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz

"Samimi bir Kobani muhasebesi yumuşamaya katkı sunar"
Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan

Son seçim anketinde fark yalnızca 0.5 puana indi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BUSKİ Bursa su kesintisi! 9-10 Ekim Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Karacabey su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Köfteci Yusuf'ta domuz eti olayı ne? Köfteci Yusuf'ta ne oldu? İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Ekim Küçükçekmece, Kağıthane, Beşiktaş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Köfteci Yusuf'un hangi şubesinde domuz eti çıktı? İstanbul'da mı? İZSU İzmir su kesintisi! 9-10 Ekim Konak, Torbalı, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Kepez 9-10 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Köfteci Yusuf'ta domuz eti mi çıktı? Köfteci Yusuf domuz eti belgeleri yayınlandı mı? Köfteci Yusuf domuz eti mi kullanıyor? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Nurdağı 9-10 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 9-10 Ekim Karatay, Beyşehir, Çumra su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 9-10 Ekim Çubuk, Etimesgut, Sincan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 9-10 Ekim Seyhan, Ceyhan, İmamoğlu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.