Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Bin 520 Gram Esrar Ele Geçirildi

Konya'da İl Jandarma ekiplerinin Karatay ve Cihanbeyli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 8 bin 520 gram kubar esrar, 5 gram bonzai, 115 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, merkez Karatay ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda A.K. ve M.N.B.'nin ikametinde yapılan aramalar sonucunda, 320 gram kubar esrar, 5 gram bonzai ele geçirildi.

Öte yandan, Cihanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Altınekin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasadışı ekimin kenevir önlenmesi amacıyla takipli KOM faaliyeti çerçevesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, mısır tarlasında yapılan aramada H.K., Ü.B., M.K. ve T.A. isimli şahıslar ile birlikte, 8 bin 200 gram kubar esrar maddesi, 115 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla H.K. ve Ü.B. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA