Üye Girişi
Haberler

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Bin 520 Gram Esrar Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 8 bin 520 gram kubar esrar ve 115 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Konya'da İl Jandarma ekiplerinin Karatay ve Cihanbeyli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 8 bin 520 gram kubar esrar, 5 gram bonzai, 115 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, merkez Karatay ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda A.K. ve M.N.B.'nin ikametinde yapılan aramalar sonucunda, 320 gram kubar esrar, 5 gram bonzai ele geçirildi.

Öte yandan, Cihanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Altınekin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasadışı ekimin kenevir önlenmesi amacıyla takipli KOM faaliyeti çerçevesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, mısır tarlasında yapılan aramada H.K., Ü.B., M.K. ve T.A. isimli şahıslar ile birlikte, 8 bin 200 gram kubar esrar maddesi, 115 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla H.K. ve Ü.B. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Güvenlik Kenevir 3-sayfa Sağlık konya Hukuk Suç

Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim

Cinayetin kara kutusu olarak gösterilen yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı

 Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış

Narin'in ölüm nedeni kesinleşti

 İstanbul'da AVM'de intihar! 2. kattan kendini boşluğa bıraktı

İstanbul'da AVM'de intihar! Herkesin gözü önünde kendini boşluğa bıraktı
MHP'den 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

MHP'den Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem mi oldu? Deprem ne zaman, nerede oldu? Az önce deprem nerede oldu? Manisa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Eylül en son deprem nerede oldu? Narin boğularak mı öldü, nasıl öldü? Narin Güran'ın katili amcası mı? Instagram çöktü mü? 17 Eylül Instagram'a neden girilmiyor, ne oldu? NARİN NASIL ÖLDÜRÜLDÜ? Narin Güran'ın ölüm nedeni belli oldu mu? Fenerbahçe- Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı mı? FB-GS maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? DERBİ MAÇ BİLETİ! 17 Eylül güncel döviz kuru! Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar, kaç TL? Ehliyet yenileme ücreti 2024 ne kadar? Ehliyet yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman? AVM'de intihar! Olay ne zaman, nerede oldu? (OLAY ANI VİDEO) Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme nereden, nasıl yapılır? 2024 son Ehliyet değiştirme tarihi!
title