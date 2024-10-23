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Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
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Konya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, çeşitli uyuşturucu maddeler, iki av tüfeği ve bir hassas terazi ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda altı şahıs gözaltına alındı.

Konya'da jandarma ekiplerinin 3 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler, 2 adet av tüfeği ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, 6 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin; Bozkır, Cihanbeyli ve Beyşehir ilçelerinde suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Bozkır ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde bulundurdukları değerlendirilen, 4 şahsın yaşadığı ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada, 1.81 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde, 9.95 gram peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Cihanbeyli ilçesinde ise jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışma sonucunda, 1 şahsın çalıştığı çiftlikte ve mısır tarlasında yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Şüpheli şahsın çalıştığı çiftlik ve mısır tarlasında yapılan arama sonucunda; 140 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Beyşehir ilçesinde ise Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda alınan duyum üzerine, 1 şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 680 gram kubar esrar, 1 adet seri numarası kazınmış otomatik av tüfeği, 1 adet markası ve seri numarası olmayan otomatik av tüfeği, 1 adet hassas tartı ele geçirildi. Bahse konu malzemelere el konulurken, şüpheli şahıs gözaltına alındı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa konya

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