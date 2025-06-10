Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 47 Şüpheli Tutuklandı

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 47 Şüpheli Tutuklandı
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Konya'da gerçekleştirilen 46 ayrı uyuşturucu operasyonunda 47 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Konya Polisinden uyuşturucu operasyonu: 47 şüpheli tutuklandı

KONYA - Konya'da polis ekipleri tarafından geçtiğimiz iki hafta içerisinde il genelinde gerçekleştirilen 46 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 47 şüpheli tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz iki hafta içerisinde il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Yapılan 46 ayrı operasyonda; 7 bin 581 adet sentetik ecza hap, bin 262 adet captagon, 510,8 gram eroin, 391,12 gram sentetik kannabinoid, 90,2 gram kokain, 75 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 61,02 gram metamfetamin, 41,5 gram bonzai hammaddesi, 14,17 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından 64 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 23 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca uyuşturucu suçlarından haklarında arama kararı bulunan 46 kişi yakalanırken bunlardan 24'ü tutuklandı. Yapılan tüm işlemler sonucunda toplam 47 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL İBRAHİM TAHA TAŞ - 3.Sayfa
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