Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Konya'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta 3 kilogram eroin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 kilo eroin maddesi ele geçirildi. Araçtaki 3 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA