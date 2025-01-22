Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı ve Yüklü Miktarda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Konya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti suçundan haklarında arama kararı olan şahısların peşine düştü. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin Fevziçakmak Mahallesi'ndeki bir iş yerinde olduğu tespit edildi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler N.M., D.T. ve A.Ç. isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda bin 848 adet sentetik ecza ve 5 bin 776 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler suç unsurlarıyla birlikte Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KONYA