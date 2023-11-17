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Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 24 Bin Hap Ele Geçirildi, 9 Gözaltı

Konya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 24 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi ve 1'i kadın 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca bir miktar esrar maddesi, ruhsatsız tabanca ve suç unsuru para da ele geçirildi.